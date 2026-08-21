"L'Inter ha fatto 3 acquisti intelligenti, mirati, complimenti a Marotta, Ausilio e Baccin", ha detto Michele Criscitiello
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Domani inizia la Serie A con Inter-Monza e Udinese-Como - entrambe alle 18.30 - che aprono la prima giornata.
I nerazzurri sfidano la neopromossa Monza con l'obiettivo di partire subito forte per confermare e difendere il titolo conquistato l'anno scorso con Chivu al primo anno in panchina.
Intervenuto sul suo canale Youtube, Michele Criscitiello ha fatto i complimenti all'Inter per il mercato, spiegando come questo però non sia un bene per la Serie A. CONTINUA A LEGGERE
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