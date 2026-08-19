VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

Dopo aver preso Spence e Stones, l'Inter ha, di fatto, chiuso per Curtis Jones, in arrivo dal Liverpool per circa 30 mln di euro più 4-5 di bonus.

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Cristian Chivu è stato accontentato e avrà il centrocampista che voleva già a gennaio, un giocatore di assoluto valore che rinforzerà il reparto mediano con un giocatore di caratura internazionale.

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato così il mercato dell'Inter: "Prima ho fatto sotto forma di battuta ma ora rifaccio ma sotto forma di serietà calcistica: non è bello per il calcio italiano vedere un mercato così spumeggiante dell'Inter. Per la Champions top, siamo felici e contenti, perché l'Inter si rinforza, potrà arrivare agli ottavi, quarti, semifinale, finale o vincerla, magari.

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Ma già l'anno scorso abbiamo visto che l'Inter era uno step avanti, ora 'questi', nel senso buono del termine, si rinforzano ulteriormente, e 'quelli', nel senso buono del termine, vanno a 3 o 4 km/h, non mi sembra proprio il massimo per la Serie A per cercare di vivacizzare delle cose"