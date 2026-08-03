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Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato il mercato della Juventus e le ambizioni bianconere per la prossima stagione:

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"Dopo tanti sbagli però la Juventus almeno ha capito gli errori ed è ripartita da chi il calcio (italiano) lo conosce. I soldi sono pochi ed è proprio per questo che servono fantasia e competenza. I soldi non li buttano neanche più all’Inter o al Napoli. Il Milan sta investendo qualcosa, ma è troppo indietro. Il problema vero della Juventus è che spreca troppe energie a piazzare gli esuberi e gli errori di chi c’era prima. Giovanni Carnevali, però, con Massara ha capito come rifondare la Juve e senza farsi prendere per il collo da nessuno ha iniziato a pianificare e rinforzare. Le uscite sono fondamentali, ma neanche si può svendere per velocizzare le trattative".

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"Carnevali ha ancora tanto da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta. La Juve potrà lottare per lo scudetto. Inter e Napoli sono avanti ma non sono irraggiungibili. Il Milan è più indietro mentre la Roma, dovendo giocare anche in Champions, perderà molti punti per strada. Spalletti deve lottare per lo scudetto. Lo impone la storia. Basta con la favoletta di dover entrare tra le prime quattro. La Juve è ripartita e sta facendo le cose nel modo giusto".

(Fonte: Sportitalia)