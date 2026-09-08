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Nel corso del podcast Numeri I, Giuseppe Cruciani ha parlato delle polemiche che ogni volta riguardano l'Inter, anche quando la squadra nerazzurra è penalizzata dagli arbitri. "Marotta League? A parte che all'Inter è stato negato il rigore di Lobotka, quindi non si capisce bene dove sia la Marotta League, forse si era assentata. Lautaro? L'esultanza sulla balaustra è meravigliosa, è l'emblema del calcio. Infatti non l'hanno sanzionata".

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"Penso che ci voglia una cosa che valga per tutti, anche quando uno si toglie la maglietta. Il calcio ha delle assurdità, uno che va sulla balaustra viene sanzionato, magari espulso per una cosa del genere. Voglio confessarvi una cosa, l'altro giorno sono andato a vedere Juve-Milan e c'erano un sacco di amici juventini, anche autorevoli, che continuano a sostenere che l'Inter viene favorita perché c'è un centro di potere nella Federcalcio prende ordini da Marotta. La tesi è altamente ridicola perché che possa condizionare l'andamento delle partite indirettamente è ridicolo, soprattutto sui calendari. I giorni di riposo dell'Inter che sarebbero superiori, ma ragazzi, è una cosa patetica".

(Numeri 1)