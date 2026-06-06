In Slovenia si continua a parlare tanto di Luka Topalovic : non solo per le qualità sul campo del centrocampista dell'Inter, ma anche per il rischio di vederselo "scippare" da altri Paesi. Il talentuoso classe 2006, infatti, non ha ancora esordito in Nazionale maggiore, ed è fortemente corteggiato sia dalla Croazia che, soprattutto, dalla Bosnia.

A tal proposito Bostjan Cesar, ct della Slovenia, ha chiarito la situazione in conferenza stampa: "Mi chiedete quando verranno convocati anche Leo Rimac e Luka Topalovic... Anche se giocassero ora, ovviamente non basterebbe a risolvere il dilemma, dato che le amichevoli non contano a questo proposito. Ma state tranquilli, li conosco bene. Conosco bene ognuno ragazzo, non solo loro due. Finora ho visto 242 partite con i miei colleghi. Quando sarà il momento giusto, anche Leo Rimac e Luka Topalovic verranno convocati in Nazionale. Potete credermi. Poi non posso influenzare altre cose, e non so nemmeno cosa stia succedendo dietro le quinte".