Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Cugini, ha analizzato l'ottimo inizio di campionato della Lazio. Al momento la squadra di Gattuso è in testa alla classifica dopo le prime 11 giornate. "Lo scudetto è una scommessa per la Lazio, ma l'entusiasmo è dei tifosi comprensibile".

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"Se facciamo una valutazione tecnica, nelle seconde scelte c'è un gap con le squadre che lottano per il titolo. Bisogna però valutare come gioca questa Lazio, perché Gattuso è riuscito a far dare ai giocatori tutto ciò che hanno e anche qualcosa in più. L'esempio più lampante è quello di Frattesi, che all'Inter era in un sistema di gioco che non lo valorizzava nonostante i gol pesanti segnati in Champions League".

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"I giocatori della Lazio fanno quello che sanno fare e quindi ad ora viaggiano. Lo scudetto è una grande scommessa e illusione, ma capisco l'entusiasmo dei tifosi, perché una stagione in cui le altre non danno il cento per cento può capitare. Ad ora non vedo troppe squadre che possono metterla in difficoltà, ma sicuramente capiremo di più quando avrà affrontato Roma, Inter e Como. In questo momento sono sulle ali dell'entusiasmo".

(TMW Radio)