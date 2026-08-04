Curtis Jones è il primo obiettivo per il centrocampo dell'Inter. Il giocatore non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza e un suo addio in questa sessione è sempre più probabile. Vladimir Smicer, ex giocatore del Liverpool, ritiene che a Curtis Jones manchi fiducia. "Se Curtis se ne andasse, sarei molto triste. Lo stimo moltissimo. Tecnicamente è un giocatore fantastico. Quello che manca è solo un po' di fiducia da parte dell'allenatore, perché il giocatore ha bisogno di giocare con regolarità. Se non giochi con regolarità, inizi a dubitare di te stesso".

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"Se ti alleni tutti i giorni e poi non giochi nel fine settimana, sei triste. Ma lui non è titolare da un po'. Al suo posto giocano (Dominik) Szoboszlai, (Ryan) Gravenberch o (Alexis) Mac Allister. Ha venticinque anni e credo che voglia trovare una squadra in cui possa giocare tutte le partite. In questo modo la sua fiducia in se stesso potrà aumentare".

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"Ora si trova in una situazione in cui si chiede quale sia la sua vera posizione. Ha persino giocato come terzino destro. Credo che stia cercando una squadra in cui possa giocare titolare con regolarità. Mi dispiacerebbe se se ne andasse perché è un bravo ragazzo. Tecnicamente è molto bravo. Sa passare la palla e correre con essa. Vedremo cosa ne pensa Andoni Iraola. Se Andoni vuole che resti e gli offre una nuova opportunità e gli fa capire quali sono le sue intenzioni, allora potrà restare".

(Liverpool Echo)