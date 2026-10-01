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Dopo aver lasciato il Lens, Andy Diouf ha vissuto una prima stagione difficile in Italia. Costretto ad adattarsi tatticamente, ha paradossalmente acquisito fiducia, fino a guadagnare il posto da titolare nell'Inter di Chivu. "A differenza mia, Andy ha avuto una prima stagione difficile a Milano. Io sono stato addirittura eletto miglior giocatore dell'Inter. Lui ha avuto bisogno di un anno per adattarsi. Ma ha qualità straordinarie e ampi margini di miglioramento", dice Stephane Dalmat a La Voix du Nord.

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"Ho sempre detto che, nonostante le critiche, Andy ha un potenziale straordinario. Vederlo come esterno destro a tutta fascia mi ha sorpreso. Ma ha disputato delle partite importantissime in quella posizione. Ciononostante, resto convinto che sia a centrocampo, il suo ruolo preferito, che alla fine si affermerà all'Inter".

(La Voix du Nord)