D’Ambrosio: “Dedica a Dumfries? Gesto dovuto. Lavorare sodo è una costante per me”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l'Empoli: "Dedica? Per quanto mi riguarda era un gesto dovuto. Il concetto è l'unione, il gruppo, la forza del noi. E' ciò che cerchiamo di portare avanti, è ciò che ha fatto la differenza negli ultimi anni. Cerco di fare il mio in difesa, cerco di concludere nel migliore dei modi anche in fase offensiva. Sanchez mi ha dato una grande palla. Penso che la mia carriera parli con i fatti. Quello che ho sempre voluto è far parlare i fatti, anche negli anni passati. Lavorare sodo è una costante della mia carriera, è quello che cerco di mettere sempre in atto. Bel gol e bell'assist. Gli ultimi gol che abbiamo preso sono stati su punizione e su rigore. Importante è non prendere gol su azione ma lavoreremo anche per non prenderli su palle inattive. Io e Andreolli siamo accomunati da una cosa, anche lui è stato un esempio di professionalità sia in campo che fuori".