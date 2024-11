Oscar Damiani, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Non mi spiego come mai Kvaratskhelia non abbia già firmato il rinnovo con l’offerta che ha avuto dal Napoli. Non c’è posto migliore di Napoli, lui è un grandissimo calciatore ma gioca a livelli altalenanti"