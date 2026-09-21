Ecco quanto emerge dopo gli esami sostenuti dal giocatore del Cagliari
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È risultato "al di sotto del limite di cut off" alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale che lo scorso weekend, a Milano, ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite cinque persone.
Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica.
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