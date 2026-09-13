È risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Lo fa sapere l'ANSA, che ricostruisce tutta la vicenda che riguarda l'attaccante del Cagliari. "Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla polizia locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.

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Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta, è rimasto coinvolto in un incidente tra due auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, Maldini era in compagnia di tre amici: era alla guida della sua Porsche Carrera 4 con a bordo una ragazza e due ragazzi quando è andato a sbattere contro una Golf, all'interno della quale c'erano un uomo e una donna, poi ricoverati al Policlinico in codice giallo. La ragazza che era a bordo con il calciatore del Cagliari è stata portata al San Carlo, mentre tutti i ragazzi al Fatebenefratelli. Sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga.

L'avvocato del calciatore, Danilo Buongiorno, in una nota precisa che "dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave".