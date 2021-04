Darmian: “Oggi era importante vincere e lanciare un messaggio. Dedico il gol a…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Cagliari. Matteo ha spiegato a chi dedica il suo gol, fondamentale per l'Inter.

Matteo Darmian , autore del gol vittoria contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni. Non riuscivamo a sbloccarla, si stavano difendendo bene. Sapevamo che era una partita difficile, a loro servivano punti. Siamo stati bravi a sbloccarla e a vincere, sono tre punti importanti oggi. Sapevamo quanto erano importanti i tre punti e fin dall'inizio abbiamo dimostrato la giusta voglia. Loro si sono sempre difesi bene, non capisco come possano essere così in basso in classifica con la qualità e i giocatori che hanno".

"Oggi era importante vincere e dare un messaggio importante. Vuol dire che stiamo bene, che ci alleniamo per tenere ritmi importanti in tutta la partita. Quando le squadra iniziano a calare. Abbiamo vinto una partita difficile, siamo contenti. Non prendere gol per noi difensori è sempre qualcosa di bello, ma parte da tutta la squadra. Gli attaccanti ci danno una grande mano. Dobbiamo continuare su questa strada, è quella giusta. Dedico il gol a mia moglie e a mio figlio, me l'ha detto prima della partita mia moglie. Che non le avevo dedicato ancora un gol", ha dichiarato a Inter TV Darmian.