Darmian: “Già l’anno scorso si vedeva che c’era una mentalità feroce e anche Inzaghi…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro lo Shakhtar: "Oggi era difficile, l'abbiamo visto nel primo tempo quando non riuscivamo a sbloccarla. Nel secondo tempo abbiamo concretizzato le occasioni e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Non ci siamo fatti prendere dall'ansia quando non riuscivamo a sbloccarla, siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a fare quello che stavamo facendo. Sapevamo che prima o poi il gol sarebbe arrivato e così è stato. Livello mentale della squadra? Siamo entrati con la giusta voglia. Già l'anno scorso abbiamo iniziato un percorso importante, con la vittoria dello scudetto si vedeva che c'era una mentalità feroce di voler portare a casa i risultati e gli obiettivi. E così stiamo facendo anche quest'anno con mister Inzaghi. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni, anche se abbiamo lasciato per strada qualche punticino. La squadra c'è sempre stata, il gruppo c'è e rema dalla stessa parte. Dobbiamo continuare così. Ci godiamo per qualche ora questa vittoria e da domani si pensa al Venezia. Non abbiamo molti giorni per recuperare, ma siamo abituati. Chi andrà in campo farà la sua parte e cercheremo di vincere".