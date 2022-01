Darmian: “Meritavamo la vittoria più della Juventus, la dedico a tutti noi. Mai facile…”

Le parole del giocatore nerazzurro dopo la vittoria della Supercoppa

Matteo Darmian ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Supercoppa: "Vincere è sempre bello. Un altro trofeo che sono riuscito a conquistare, dopo una sfida difficilissima. Per come è arrivata la soddisfazione è ancora più grande. Quando si parla di derby d'Italia è ancora più bello. Sicuramene stasera penso che meritavamo più della Juventus la vittoria, ci abbiamo provato con più convinzione. E' una vittoria meritata per il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così. Ci aspettavamo una Juve tosta e in fiducia, anche stasera ha dimostrato grandi qualità. Non è mai facile rimontare quando vai sotto, l'abbiamo fatto e ci abbiamo creduto fino alla fine facendo il nostro gioco. Ed è arrivata una vittoria importantissima. Dedica? Penso a tutti noi per il lavoro che stiamo facendo, a tutta la società e ai tifosi che ci hanno sostenuto dal primo giorno e non solo stasera. Vogliamo continuare così per poter vincere altri trofei. Una menzione speciale va fatta alle persone che mi sono vicine, a mia moglie e alla mia famiglia".