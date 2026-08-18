In vista dell'inizio della stagione, la piattaforma streaming lancia un nuovo abbonamento
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In vista dell'inizio della stagione, Dazn lancia un nuovo abbonamento, Full mobile, per vedere tutta la Serie A sullo smartphone rinunciando, come sottolinea Calcio e Finanza, alla visione su smart TV, computer e altri dispositivi in cambio di un prezzo sensibilmente più contenuto.
"La formula, già sperimentata nei mesi scorsi per gli Under 35 titolari della Carta Giovani Nazionale, viene ora resa disponibile a tutti i nuovi clienti DAZN. Il costo è di 19,99 euro al mese, senza vincolo annuale, contro i 46,99 euro mensili previsti dalla formula Full senza permanenza".
"Il nuovo DAZN Full Mobile costa 19,99 euro al mese e può essere sottoscritto esclusivamente con pagamento mensile. Non è previsto un periodo minimo di permanenza, anche se per la disdetta valgono le condizioni applicate dalla piattaforma, con un preavviso di 30 giorni. Il principale elemento distintivo riguarda i dispositivi utilizzabili. Full Mobile offre infatti lo stesso catalogo del piano Full, ma i contenuti possono essere riprodotti esclusivamente attraverso l’app DAZN installata su uno smartphone".
"Restano quindi esclusi smart TV, tablet, PC, console e dispositivi di streaming, così come non è possibile trasferire la trasmissione dal telefono a uno schermo più grande attraverso sistemi di casting o mirroring. Sul fronte della visione simultanea, Full Mobile consente di utilizzare due dispositivi nello stesso momento, a condizione che siano collegati alla medesima rete internet domestica. Un singolo smartphone può invece essere utilizzato anche fuori casa. La limitazione riguarda dunque il dispositivo e non i contenuti. Con Full Mobile è possibile accedere alla stessa offerta sportiva prevista da DAZN Full, a partire da tutta la Serie A Enilive, per la quale la piattaforma detiene i diritti fino alla stagione 2028/29".
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