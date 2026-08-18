In vista dell'inizio della stagione, Dazn lancia un nuovo abbonamento, Full mobile, per vedere tutta la Serie A sullo smartphone rinunciando, come sottolinea Calcio e Finanza, alla visione su smart TV, computer e altri dispositivi in cambio di un prezzo sensibilmente più contenuto.

DAZN

"La formula, già sperimentata nei mesi scorsi per gli Under 35 titolari della Carta Giovani Nazionale, viene ora resa disponibile a tutti i nuovi clienti DAZN. Il costo è di 19,99 euro al mese, senza vincolo annuale, contro i 46,99 euro mensili previsti dalla formula Full senza permanenza".

"Il nuovo DAZN Full Mobile costa 19,99 euro al mese e può essere sottoscritto esclusivamente con pagamento mensile. Non è previsto un periodo minimo di permanenza, anche se per la disdetta valgono le condizioni applicate dalla piattaforma, con un preavviso di 30 giorni. Il principale elemento distintivo riguarda i dispositivi utilizzabili. Full Mobile offre infatti lo stesso catalogo del piano Full, ma i contenuti possono essere riprodotti esclusivamente attraverso l’app DAZN installata su uno smartphone".

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"Restano quindi esclusi smart TV, tablet, PC, console e dispositivi di streaming, così come non è possibile trasferire la trasmissione dal telefono a uno schermo più grande attraverso sistemi di casting o mirroring. Sul fronte della visione simultanea, Full Mobile consente di utilizzare due dispositivi nello stesso momento, a condizione che siano collegati alla medesima rete internet domestica. Un singolo smartphone può invece essere utilizzato anche fuori casa. La limitazione riguarda dunque il dispositivo e non i contenuti. Con Full Mobile è possibile accedere alla stessa offerta sportiva prevista da DAZN Full, a partire da tutta la Serie A Enilive, per la quale la piattaforma detiene i diritti fino alla stagione 2028/29".