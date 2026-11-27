Intervistato dal De Telegraaf, Frank De Boer, insieme al fratello Ronald, ha affrontato diversi temi. Il tecnico è tornato soprattutto sulle sue fallimentari esperienza all'estero sottolineando quanto sia importante conoscere la lingua del Paese dove si va ad allenare. De Boer prende come esempio la sua esperienza sulla panchina dell'Inter. "Come dicevo prima, hai meno tempo a disposizione. All'inizio, sotto questo aspetto, sei anche un principiante: vai in un club straniero, non conosci la lingua e solo allora ti rendi conto di quanto sia importante la lingua per il tuo lavoro di allenatore".

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"Perché se io dico qualcosa e tu devi tradurlo ai giocatori, non so se tu stia dicendo esattamente le stesse cose che dico io, ma soprattutto c'è l'emozione... È davvero terribilmente complicato, perché ho vissuto la stessa esperienza in Italia, all'Inter. A un certo punto, Michel Kreek era praticamente il mio interprete, perché aveva giocato in Italia e parlava italiano, anche se non così bene, ma comunque traduceva per me. Eppure, anche in quel caso, il messaggio arriva in modo diverso".

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"Allora ti chiedi: «Ma sta dicendo davvero quello che intendo io?». È una cosa davvero difficile quando fai l'allenatore. Vuoi conquistare quel gruppo, portarlo dalla tua parte. (1:14) E questo, in un certo senso, rappresenta un rallentamento per te e per lo sviluppo della tua squadra".

(De Telegraaf)