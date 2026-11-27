L’Inter doveva battere un colpo e l’ha fatto, "forte e chiaro". In Champions League, i nerazzurri conquistano la terza vittoria di fila, mantenendo la porta inviolata.

“Con la vittoria sullo Stoccarda dei nerazzurri e i pareggi nobili nelle cattedrali di Psg e City” sottolinea il Corriere della Sera.

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Inter, 7 punti e l’equilibrio

“L’Inter dovrebbe fare 7 punti contro Dortmund, Liverpool e Slovan. Non impossibile, ma nemmeno scontato. Perché di mezzo c’è anche il campionato (per i nerazzurri anche la Supercoppa del 22 dicembre) e le prime due edizioni della nuova Super Champions hanno dimostrato che l’impatto sulla fatica fisica e mentale delle squadre è violento. E trovare un equilibrio tra i due tornei può cambiare la stagione, in un senso o nell’altro”.

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Gli esami di Bastoni

“Per non parlare degli infortuni continui, che possono sparigliare repentinamente le carte in tavola: oggi verranno valutate le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito mercoledì prima dell’intervallo di Inter-Stoccarda per un dolore al quadricipite destro”.