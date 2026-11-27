Nuovo botta e risposta tra Giovanni MalagÃ² e Adriano Galliani in vista delle elezioni per la presidenza della FIGC, in programma il prossimo 14 dicembre. I due candidati si sono ritrovati ieri sera al PalaEur per assistere alla partita di basket tra Italia e Turchia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

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Come racconta Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport, in mattinata, a margine della Giunta del Coni, MalagÃ² aveva lanciato una frecciata al suo avversario:

Â«Che avrei fatto al posto di Galliani? Onestamente non mi sarei schierato, vista lâ€™inversione a U delle componenti tecniche. Ma Adriano Ã¨ un amico, non pronuncerÃ² mai parole che non siano affettuose. Quindi lo dico col sorriso sulle labbra, anche se penso che questa cosa sia molto condivisaÂ».

E a chi gli chiedeva della possibile rimonta nella corsa alla presidenza federale:

«Mai stato in rimonta in questa partita, Ã¨ una sfida elettorale come ne ho fatte tante, anche se con delle strane posizioni...Â».

FIGC, Galliani replica a MalagÃ² e cita Inter, Juventus e Milan

La risposta dell'ex amministratore delegato rossonero non si Ã¨ fatta attendere. Intercettato all'uscita dal PalaEur, Galliani ha replicato chiamando direttamente in causa anche le grandi societÃ di Serie A:

Â«Allâ€™amico Giovanni rispondo che mi sono candidato perchÃ© lâ€™inversione a U, oltre che dalle componenti tecniche, Ã¨ stata fatta anche da 8-9 club di Serie A, tra cui grandi come Juve, Inter e MilanÂ».

MalagÃ² annuncia nuovi fondi per il calcio di base

Il commissario della FIGC ha inoltre annunciato l'arrivo di nuove risorse economiche destinate al movimento calcistico di base:

«Ringrazio il ministro dello Sport Andrea Abodi, Ã¨ stato di parola e non era scontato. Lui e il Governo me lâ€™avevano garantito, ora lâ€™1% della mutualitÃ che prima del voto di giugno era stato destinato alla Serie A femminile viene compensato dallâ€™arrivo di 10 milioni per il movimento di base maschile e femminile e vivaiÂ».

Anche il ministro Abodi Ã¨ intervenuto sull'argomento dagli Stati generali della Ripartenza di Bologna:

«Stiamo semplicemente rispettando gli impegni. Il mondo dilettantistico aveva bisogno di unâ€™attenzione particolare dal punto di vista anche della contribuzione. Sul Governo si puÃ² sempre contare quando il confronto Ã¨ civile e rispettoso dei ruoliÂ».