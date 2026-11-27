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L'attacco dell'Inter

VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Boccata di ossigeno per Lautaro. Con i 3 attaccanti devo stare attento"

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1 L'attacco dell'Inter 2 Lautaro 3 Thuram 4 Esposito

7 partite in poco più di tre settimane prima di chiudere il 2026. 7 partite fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, in rigoroso ordine cronologico. L'Inter si prepara ad affrontare l'ultimo tour de force dell'anno e, come sempre, ci sarà da fare grande attenzione alla gestione delle energie fisiche e mentali. Focus particolare sull'attacco: Lautaro Martinez è tornato al gol con lo Stoccarda, ed è pronto per riprendersi una maglia da titolare già dalla gara contro il Genoa in programma domani sera. Con Bonny infortunato, uno tra Thuram ed Esposito si accomoderà in panchina. Dopo di che, cosa si farà? Rotazioni scientifiche per garantire a tutti lo stesso minutaggio, o il capitano sarà esente da questi ragionamenti? Lo stesso Chivu ne ha parlato dopo il match contro lo Stoccarda: "Bisogna fare molta attenzione alla loro integrità e salute, giocando ogni tre giorni, e sperando che Bonny torni il prima possibile".