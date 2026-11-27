Lautaro è tornato al gol contro lo Stoccarda, Thuram ed Esposito stanno facendo benissimo: dolce dilemma per i nerazzurri
L'attacco dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Boccata di ossigeno per Lautaro. Con i 3 attaccanti devo stare attento"
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