Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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11 gol in 11 partite per Gustavo Varela, una delle rivelazioni di questo campionato. Il portoghese classe 2005 si sta mettendo in mostra con la maglia del Monza e sarà sicuramente un uomo mercato già a gennaio.

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"Inter, Napoli e Juventus lo seguono, ma per trasformare l’interesse in un’operazione concreta serve un’accelerazione che al momento non c’è ancora stata. Il rischio è che, aspettando troppo, la concorrenza internazionale renda tutto più complicato. Varela sta vivendo una stagione straordinaria. Undici reti in undici partite rappresentano un impatto impressionante, soprattutto considerando il percorso con cui si sta affermando nel calcio italiano. Numeri che raccontano un giocatore capace di lasciare il segno con continuità e che inevitabilmente attirano l’attenzione delle società più ambiziose.

Il suo nome piace a diverse big di Serie A. Inter, Napoli e Juventus sono attente alla sua crescita, ma al momento non si è ancora registrata un’accelerazione decisiva. È proprio questo il punto: Varela rappresenta un’occasione per tutto il calcio italiano e non soltanto per una singola società. Le dichiarazioni dei protagonisti del nostro campionato, comprese quelle di Beppe Marotta, confermano quanto il suo profilo sia apprezzato", scrive Gianluigi Longari su Sportitalia.

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"Il valore del giocatore ha già superato i 30 milioni di euro e potrebbe crescere ulteriormente se il Monza riuscisse a trattenerlo fino al termine della stagione. La società brianzola lo ha acquisito a titolo definitivo, consolidando una posizione importante in vista delle eventuali trattative future. Resta da considerare anche la posizione del Benfica, che secondo le informazioni circolate manterrebbe una tutela economica sull’operazione, attraverso una possibile prelazione o una percentuale sulla futura plusvalenza: un aspetto contrattuale da valutare con attenzione. Il paragone con Malen può aiutare a comprendere il tipo di impatto che un giocatore può avere quando trova l’ambiente giusto e riesce a esprimere tutto il proprio potenziale. E viene naturale tornare con la memoria anche a Diego Milito: non per stabilire equivalenze tecniche, ma per ricordare quanto il campionato italiano sappia valorizzare attaccanti capaci di incidere con continuità.

Le società italiane, però, devono essere consapevoli di un rischio: se continueranno a limitarsi a osservare, potrebbero lasciare spazio ai club della Premier League. Con la disponibilità economica di cui dispongono le società inglesi, una trattativa potrebbe diventare rapidamente fuori portata per le nostre big. Per questo Inter, Napoli e Juventus devono capire se Varela sia davvero un obiettivo e, in caso affermativo, muoversi per tempo", chiosa poi il giornalista.