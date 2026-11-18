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Nel corso del suo editoriale per Sky Sport Insider, Stefano De Grandis, giornalista, ha elencato così le cose buone fatte da Roberto Mancini in questi primi mesi da ct della Nazionale: "Non bisogna insomma dimenticare che Roberto Mancini, dal momento in cui ha assunto l’incarico di Ct, in seguito alla terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, ha restituito, al gruppo azzurro in preda alla depressione, un nuovo entusiasmo, la voglia di credere in sé stessi, l’intenzione di giocarsela anche – vedi Francia – contro le nazionali più quotate a livello europeo. In 50 giorni – quelli del governo Mancini – gli atleti azzurri, ma anche i tifosi, hanno ritrovato la loro passione. Ci sono stati 8 milioni di telespettatori a seguire la sfida in Belgio. E in precedenza lo stadio di San Siro, per Italia-Francia, era pieno. E questi dati sono il frutto esclusivo del lavoro di Mancini. Che ha proposto un 4-3-3 più offensivo e spensierato; si è messo alla ricerca dei giovani che devono costituire l’ossatura della squadra da qui al prossimo Mondiale; e ha lanciato come titolare unico un nuovo centravanti, Pio Esposito, 10 gol in 15 presenze, ormai proteso nella rincorsa dell’antichissimo record di Gigi Riva.

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Certo, qua e là qualche errore Mancini lo ha fatto. Nella smania di ringiovanire, alla prima uscita ha consegnato la maglia di regista della nazionale a Romano, che playmaker non è, e che sta disputando il primo campionato di serie A con il Cagliari. Ma poi lo stesso Ct ha subito virato sulla tempra e la forza di Tonali. L’impegno nella ricerca del nuovo gli ha permesso di scorgere un terzino destro forte, fisico, e titolare indiscutibile come Kayode, un 22enne che aveva trovato più spazio in Premier League (Brentford) che in Serie A (Fiorentina). Ha avuto risposte interessanti da Cambiaghi, più esuberante in azzurro che nel Bologna. Ha trovato uno spazio seppure non abituale per Vergara, che ha sempre fatto bene da ala, mentre Conte e Allegri lo avevano premiato solo con l’infermeria del Napoli sold out. In più, Mancini ha rilucidato Frattesi, che nell’Inter era diventato incompatibile con Barella, e restituito fiducia a Bastoni, finito nel tunnel dopo una stagione piuttosto complicata culminata con l’espulsione di Zenica: Mancini lo ha eletto come leader indiscusso per la difesa, a prescindere dai compagni titolare e dal sistema di gioco adottato.

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Insomma, dal Mancio solo idee chiare e funzionali che di colpo, e in maniera incredibile, sembravano aver trasformato la squadra specchio del calcio italiano in disarmo, nella selezione capace di riscoprire talenti nascosti e di giocare molto meglio della Turchia e alla pari della Francia. È vero, a conti fatti, il risultato finale dice terzo posto nel girone e dunque eliminazione in Nations League: l’Italia, insomma, a livello europeo continua a non primeggiare mai nel proprio girone. Ma è anche vero che le due cadute riguardano la prima partita e l’ultima, sempre contro il Belgio che a livello tecnico è certamente più forte dell’Italia. A fronte di quattro partite, viceversa, affrontate con le idee e il piglio giusto".