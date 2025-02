"L'Inter vuole rifarsi e paradossalmente può essere un vantaggio incontrare ancora la Fiorentina anche se lunedì la Fiorentina avrà tanti giocatori diversi. Che sia incidente di percorso non lo so. Quello che è certo è che per me è stata l'Inter più brutta degli ultimi due anni, non ha mai messo in difficoltà la Fiorentina. I cambi dovevano arrivare prima, quando non la prendi mai, devi fare prima i cambi. Invece la Fiorentina ha dominato, è cresciuta. Guarda anche Bisseck: normalmente molto costante e invece si perde la marcatura su Kean"