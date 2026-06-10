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De Grandis: “Solet deve migliorare in un aspetto ma è meglio di Bisseck con…”

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Stefano De Grandis ha parlato anche di Bastoni dopo la visita del suo agente, Tullio Tinti, in sede all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così di Bastoni dopo la visita del suo agente, Tullio Tinti, in sede all'Inter:

De Grandis: “Solet deve migliorare in un aspetto ma è meglio di Bisseck con…”- immagine 2

"Onestamente dal punto di vista tecnico non si discute, ha un bel sinistro, fa anche assist, è un bravo difensore ed è titolare della Nazionale. Il problema è nella sua testa, ha subito un po' gli attacchi e a fine stagione non abbiamo più visto il Bastoni di sempre. Quindi poteva essere portato a cambiare aria, Tinti ha detto che Bastoni è felice e vuole restare e per l'Inter il caso è risolto. Rimanendo con la difesa a 3, Bastoni è ottimo in quella posizione"

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Restyling

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"Tutto parte dal cambio del portiere. Martinez ha giocato poco, ha avuto quell'incidente, però la promozione di Josep porta alla trattativa con Provedel. La distanza con la Lazio si colmerà, la Lazio chiede 5, l'Inter arriva a 2-3. Solet con i piedi è più forte di Bisseck ma forse deve migliorare nella fase difensiva. Solet regalerà all'Inter qualcosa in più in fase di impostazione, l'Inter sta facendo le cose per bene, è questa la differenza tra l'Inter e chi deve rincorrere, Juve e Milan che è fermo al punto di partenza"

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