"Onestamente dal punto di vista tecnico non si discute, ha un bel sinistro, fa anche assist, è un bravo difensore ed è titolare della Nazionale. Il problema è nella sua testa, ha subito un po' gli attacchi e a fine stagione non abbiamo più visto il Bastoni di sempre. Quindi poteva essere portato a cambiare aria, Tinti ha detto che Bastoni è felice e vuole restare e per l'Inter il caso è risolto. Rimanendo con la difesa a 3, Bastoni è ottimo in quella posizione"