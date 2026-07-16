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Negli studi di "Notti Mondiali" si è parlato dell'incredibile vittoria in rimonta dell'Argentina contro l'Inghilterra. Un successo che porta la firma indelebile di Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter, entrato nei minuti finale, ha segnato di testa la rete che ha garantito alla Seleccion il pass per la finalissima contro la Spagna. Terzo gol al Mondiale per il capitano nerazzurro, quarantesimo con la sua Nazionale (quarto miglior marcatore della storia). Eppure, c'è chi continua a considerarlo attore secondario per questa squadra, se non addirittura un comprimario, come il giornalista Massimo De Luca: CONTINUA A LEGGERE