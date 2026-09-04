Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così di Inter-Napoli rispondendo alla domanda su Allegri, se si gioca la credibilità in ottica scudetto proprio nel match di San Siro:

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"E' vero. Metti che faccia risultato, stravolge anche tutte le gufaggini che ci sono dietro di lui. Si gioca molto della credibilità Scudetto e personale. Tra le accuse sentite, e che molte condivido, di allenatore vecchio e superato, questa è quella da smentire. E può farlo con questa partita".

Juventus-Milan

"Se vince la paura, finisce pari. Se vince lo studio e la voglia di osare, che potrebbe essere più di Amorim, andremo su una partita dai ritmi forti. Prevedo un pari o un risultato clamoroso di una delle due".