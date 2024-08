De Paola: “L’Atalanta se la può giocare nella lotta scudetto. Conte…”

"Ormai gli allenatori si appellano sempre al mercato, eppure la Fiorentina non ha fatto un cattivo mercato. Conte è troppo legato alla vicenda Osimhen e Lukaku e fa fatica a plasmare la squadra. Non so se dare le colpe all'allenatore o a quanto stabilito a inizio estate con la società che non sta funzionando".

"Non vedo grande armonia coi dirigenti che una volta erano abituati ad essere grandi protagonisti attivi. L'Atalanta per me è l'outisider per lo scudetto, non la sorpresa, la metto tra le favorite per la vittoria del campionato. Faranno fatica le romane e la Fiorentina a entrare nel giro, tra queste ci può essere una sorpresa".