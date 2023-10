De Paola: “Sfogo Barella? Punto più basso del giornalismo sportivo italiano. Un minimo…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato dello sfogo di Nicolò Barella tirato in ballo dalla fonte di Fabrizio Corona. "E' il punto più basso del giornalismo sportivo italiano. Un minimo di deontologia sulla ricerca delle fonti. Può essere una fonte chi ti chiede cifre importanti per un'intervista? Siamo caduti in questa rete, ha reputato attendibile questa voce la nostra categoria".

"Le prove devono essere raccolte in maniera ortodossa. Qui le prove non ci sono e chi ha detto certe cose rischia anche la denuncia. Non mi sta bene la spettacolarizzazione della notizia, non ha senso. Può essere attendibile un pregiudicato?".