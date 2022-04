De Vrij a Inter TV: “Punti pesanti contro una squadra forte. Importante non guardare…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Inter-Roma finisce 3-1 e Simone Inzaghi gioisce per i tre punti conquistati con merito a San Siro. Le parole di Stefan de Vrij ai microfoni di Inter TV: "Sono punti pesanti contro una squadra molto forte, che sta dimostrando da un po' di essere forte. Siamo sempre stati sul pezzo concentrati, ordinati. Abbiamo attaccato con equilibrio e l'abbiamo portata a casa. Importante pensare ad una partita alla volta, non guardare troppo avanti. E continuare a giocare con questo spirito e con questa voglia. Penso che si veda in campo che siamo una squadra che si rende conto dell'occasione che ha. Giochiamo con tanta voglia di vincere e dobbiamo continuare così. Come sto? Ho avuto un infortunio, torno a giocare tante partite di nuovo dopo tanto tempo. Importante è tornare con continuità e con ritmo. La cosa importante è dare sempre il massimo".