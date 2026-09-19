Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato l'inizio di stagione decisamente negativo del Tottenham di De Zerbi
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Continua il periodo nero del Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs, dopo aver raggiunto la salvezza lo scorso anno solo all'ultima giornata, sono partiti malissimo nonostante un mercato extra-large, con colpi (ad esempio Tonali, Marmoush e Savinho) molto costosi ma che finora non hanno reso secondo le attese.
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Anche oggi il Tottenham ha perso, in casa, per 3-2 contro l'Aston Villa e lo score è impietoso: terzultimo posto in classifica, due pareggi e solo due gol (arrivati oggi) nelle prime cinque partite di campionato.
Il commento di Fabio Ravezzani su De Zerbi è tranchant. CONTINUA A LEGGERE
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