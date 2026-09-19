Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato l'inizio di stagione decisamente negativo del Tottenham di De Zerbi

Matteo Pifferi
Ravezzani su Mkhitaryan

VIDEO / Ravezzani: "Occhio a Mkhitaryan". E quando segna davvero lo studio...

Continua il periodo nero del Tottenham di Roberto De Zerbi. Gli Spurs, dopo aver raggiunto la salvezza lo scorso anno solo all'ultima giornata, sono partiti malissimo nonostante un mercato extra-large, con colpi (ad esempio Tonali, Marmoush e Savinho) molto costosi ma che finora non hanno reso secondo le attese.

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Getty Images

Anche oggi il Tottenham ha perso, in casa, per 3-2 contro l'Aston Villa e lo score è impietoso: terzultimo posto in classifica, due pareggi e solo due gol (arrivati oggi) nelle prime cinque partite di campionato.

Il commento di Ravezzani

Il commento di Fabio Ravezzani su De Zerbi è tranchant. CONTINUA A LEGGERE

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