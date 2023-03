Denis: “Un po’ mi rivedo in Retegui. Giocatore interessante per i club europei”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, German Denis ha parlato del nuovo attaccante dell'Italia di Mancini

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, German Denis ha parlato di Mateo Retegui. L'attaccante ha fatto il suo esordio con gol con la maglia della nazionale italiana. "Un po' mi rivedo in Mateo. Magari Retegui ricorda però il Denis dei tempi dell'Atalanta. A me piaceva uscire un po' dall'area di rigore e partecipare anche alla costruzione del gioco, mentre lui è più un attaccante da ultimi metri. Comunque un po' ci assomigliamo", esordisce l'attaccante 41enne oggi in forza al Real Canapina in Serie D".

Intanto, è già arrivato un gol al debutto ufficiale per il 23enne di San Fernando. — "Nonostante avesse passato poco tempo coi compagni e non avesse mai provato prima il gioco di Mancini, senza dimenticare la differenza di Paese, lingua e cultura, Mateo si è adattato benissimo e in campo ha fatto il suo. Purtroppo il primo tempo dell'Italia non l'ha aiutato tanto, mentre nel secondo la Nazionale azzurra ha iniziato a giocare, ha creato più spazio e anche più possibilità davanti".

E Retegui non ha sbagliato appena ha avuto l'occasione per far male... — "È vero. Appena è riuscito a trovarsi davanti al portiere, Mateo non ha sbagliato. Il primo esame secondo me è stato molto positivo, Retegui è sicuramente un calciatore interessante per la Nazionale italiana e per i club europei".

