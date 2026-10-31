Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Continua la crisi senza fine del gruppo Suning anche dopo l'addio all'Inter. A dare nuovi aggiornamenti sulla situazione in Cina è l'avvocato Michele La Francesca su X: "La crisi dell’impero Suning continua a produrre conseguenze, anche a oltre due anni dalla perdita del controllo dell’Inter da parte della famiglia Zhang. Gli ultimi sviluppi riguardano tre vicende distinte ma collegate: la ristrutturazione giudiziaria di 38 società in Cina, la liquidazione di Suning Sports International a Hong Kong e la situazione di http://Suning.com.

Getty Images

Il 26 gennaio 2025 il Tribunale intermedio di Nanchino ha ammesso alla ristrutturazione tre società: Suning Electric Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group. Suning Holdings Group era la holding di vertice attraverso cui la famiglia Zhang aveva costruito il proprio investimento nell’Inter. L’8 aprile 2025 la procedura è stata estesa ad altre 35 società, arrivando a coinvolgerne complessivamente 38. Tra queste figura Jiangsu Suning Sports Industry, appartenente al portafoglio di Suning Holdings Group, che il 30 maggio 2016 aveva acquisito il 100% di Suning Sports International Limited, società di Hong Kong storicamente collegata alla proprietà dell’Inter.

Le due procedure, tuttavia, non vanno confuse. Suning Sports International non risulta compresa nella ristrutturazione cinese: è invece sottoposta, come ho già avuto modo di evidenziare, a una distinta procedura di compulsory liquidation, ossia di liquidazione giudiziaria coattiva, davanti alla High Court di Hong Kong. Quanto alla ristrutturazione delle 38 società, le passività sono state quantificate in circa 238,7 miliardi di yuan, a fronte di un valore di liquidazione degli attivi stimato in circa 41 miliardi: rispettivamente 32,1 e 5,5 miliardi di euro, ai cambi indicativi. Il 29 dicembre 2025 il Tribunale di Nanchino ha approvato il piano di ristrutturazione, che prevede la gestione degli attivi attraverso un trust destinato al soddisfacimento dei creditori. Secondo la stampa cinese, anche Zhang Jindong e la moglie avrebbero assunto impegni relativi al conferimento nel trust di beni personali.

Getty Images

Va inoltre corretta una notizia circolata nei mesi scorsi: Zhang non sarebbe rimasto con la sola abitazione di circa 68 metri quadrati a Nanchino. Gli amministratori della procedura hanno smentito questa ricostruzione, già nel marzo 2026 e nuovamente in ottobre. Il patrimonio interessato dagli impegni comprenderebbe partecipazioni societarie, immobili, disponibilità finanziarie e altri beni riconducibili alla famiglia. Tra questi figurerebbero anche i diritti economici delle azioni http://Suning.com non date in pegno e gli eventuali proventi eccedenti di quelle già vincolate. Non è quindi corretto affermare che a Zhang sia rimasta soltanto quella casa, né ritenere che i beni destinati al trust siano rimasti nella sua libera disponibilità.

Getty Images

Un aggiornamento è arrivato oggi, 31 ottobre 2026, anche sul fronte di http://Suning.com, società quotata e distinta dalle 38 imprese sottoposte a ristrutturazione. La comunicazione sui primi dieci azionisti, pubblicata oggi con dati al 29 ottobre, indica Zhang Jindong titolare del 17,70% del capitale, confermando una presenza ancora significativa nell’azionariato. La relazione sul terzo trimestre, pubblicata il 29 ottobre, segnala inoltre al 30 settembre circa 1,392 miliardi di yuan di cambiali commerciali scadute e non pagate, pari a circa 187 milioni di euro. Un dato riferito esclusivamente a http://Suning.com, da non confondere con le passività delle 38 società cinesi. Il quadro è dunque più articolato della semplice uscita di Suning dal mondo Inter. La famiglia Zhang ha perso il controllo del club nel 2024, ma le conseguenze della crisi continuano a emergere nella ristrutturazione delle società cinesi, nella liquidazione di Suning Sports International e nella situazione finanziaria di http://Suning.com. Vicende giuridicamente distinte, ma indicative delle difficoltà di un impero imprenditoriale dopo una rapida espansione internazionale", si legge.