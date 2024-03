Nel corso di Atletico Madrid-Inter non è passata inosservata la "giocata" di Marcus Thuram , che a un certo punto ha pensato bene di strizzare i gioielli di famiglia a Stefan Savic per liberarsi di una marcatura. Le telecamere hanno prontamente ripresa l'accaduto, ma alla fine tutto si è risolto tra sorrisi e abbracci.

Didier Deschamps, ct della Francia, nel comunicare i nomi dei convocati per le prossime gare dei Blues ha commentato così: "Non l'ho visto. È una cosa che potrebbe farti sorridere oppure no. È stato beccato, non ci sono state conseguenze, ma ovviamente Marcus lo sa bene, è una mossa da non fare".