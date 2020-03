‘We are one’: mascherine e respiratori per gli ospedali, anche de Vrij aderisce all’iniziativa

Stefan de Vrij non si è tirato indietro e aderisce all’iniziativa (denominata ‘We are one against #Covid-19‘) lanciata da vari giocatori di Serie A, tra cui il compagno di nazionale Matthijs de Ligt, che prevede la donazione di respiratori e mascherine per gli ospedali.

Su Instagram il difensore dell’Inter ha scritto: “Tutti uniti per vincere questa partita. Vicini gli uni agli altri, pur restando a distanza. Grazie all’amico De Ligt per avermi proposto questa iniziativa! Respiratori e mascherine per le strutture ospedaliere. We are one against #Covid-19“.