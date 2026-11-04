Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?

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Una squadra di fenomeni. E' questa la definizione per il miglior undici di sempre stilato da Ricardo Kakà. Ai microfoni del Daily Mail, infatti, l'ex fantasista del Milan ha indicato la formazione migliore di sempre a detta sua. E non mancano le sorprese, con un'esclusione davvero illustre a sorpresa.

Getty Images

Portiere: Dida

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