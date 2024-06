Frattesi ha parlato dell'essere stato ripreso più volte da Spalletti. E ha messo il focus sulla Spagna:

"Se c'è l'indifferenza di un allenatore è finita. Invece se viene ripreso spesso vuol dire che ci tiene particolarmente a lui. Spagna-Croazia ha avuto più possesso la Croazia ma ha preso tre gol. De La Fuente non ha tolto il possesso dal loro dna ma verticalizza e velocizza di più. Possesso palla sì ma non è quello di prima. Da valutare quindi il discorso del centrale difensivo. Bastoni e Calafiori hanno giocato bene ma non sono abituati a giocare centralmente. E quindi si sono trovati in difficoltà in certe circostanze, soprattutto quando si verticalizzava. Anche noi avremo più spazi e andare velocemente in verticale".