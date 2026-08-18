Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha parlato della lotta scudetto
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Arturo Di Napoli ha detto la sua sulla lotta scudetto. L'ex giocatore vede l'Inter in prima fila. "In prima fascia ad oggi l'unica che può dare fastidio all'Inter è il Napoli. Confido un po' nella Juventus, mentre il Milan non lo vedo bene. Ai rossoneri del resto è arrivato un tecnico che parla bene, ma che deve confermare tutto sul campo. Le difficoltà rimangono".
L'Inter quindi rimane la più forte."L'Inter come ho detto rimane la più forte perché ha dei giocatori di livello con un passo diverso rispetto a tutte le atre squadre. Trovatemi del resto una rosa che ha i valori del centrocampo e dell'attacco nerazzurro. Hanno decisamente qualcosa in più".
(TMW Radio)
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