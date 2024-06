Intervenuto ai microfoni di TycSports, Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha parlato così di Lautaro Martinez e di un siparietto avvenuto in allenamento oggi: "Lautaro ama tirare i rigori in allenamento, gli piace tantissimo. Ha tirato un bellissimo rigore contro l'Olanda. Stavamo un po' scherzando con lui perché aveva sbagliato in Champions League. Stava tirando senza portiere e gli ho detto che era facile tirare senza portiere. "Vai in porta", mi ha detto. Così ho parato il primo e me ne sono andato. Ho festeggiato proprio davanti a lui, (ride, ndr). C'è una bella atmosfera nel gruppo".