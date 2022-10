Dimarco a Inter TV: “Sconfitta immeritata, episodi ci girano a sfavore. Dobbiamo…”

Federico Dimarco, autore del gol contro la Roma, ha sintetizzato ai microfoni di Inter TV la formula per ripartire dopo l'ennesima sconfitta: "Abbiamo creato tanto, a lunghi tratti dominato. Gli episodi ci girano a sfavore, due tiri e due gol. E si parla di una sconfitta quando è immeritata".

"Come squadra non ho niente da dire, siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme. É solo questo periodo che non gira a nostro favore, magari l'anno scorso ci girava bene. Dobbiamo pensare a lavorare e poi al Barcellona. Ho segnato con il destro? Pensa te. Dobbiamo ripartire compatti da squadra. Lavorare al massimo e cercare di portare a casa i tre punti già da martedì", ha concluso il giocatore nerazzurro.