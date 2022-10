Dimarco a Inter TV: “Cosa ho detto a Lukaku? L’ho caricato prima, ha bisogno di stare…”

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la qualificazione anticipata agli ottavi: "Abbiamo approcciato la partita alla grande. Non abbiamo guardato in faccia l'avversario. Ci siamo qualificati agli ottavi".

"Il mio ruolo? Sono a disposizione della squadra e sono contento. Cosa ho detto a Romelu? L'ho caricato anche perché era due mesi che era fuori. Non è mai facile per un attaccante. Ha bisogno di stare nel nostro gruppo, è un grande gruppo. Rientrare dopo due mesi e fare gol dà fiducia, ci aiuterà. Nel girone più difficile della CL, in pochi pensavano passassimo il turno. Adesso penseremo al Bayern e poi agli ottavi", ha concluso Dimarco a Inter TV.