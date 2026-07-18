Ieri non si era allenato sul campo con il resto del gruppo fermato precauzionalmente dallo staff medico dell'Inter per un leggero risentimento muscolare. Oggi Federico Dimarco ha cominciato, come previsto, il suo rientro graduale in gruppo da quanto raccolto dall'inviato di FCINTER1908.IT nella sede del ritiro del club nerazzurro in Germania.

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Anche oggi è prevista una doppia seduta di allenamento per la squadra agli ordini di mister Chivu. Dopo la seduta del mattino i giocatori stanno facendo rientro in albergo con i kart da mini-golf e pomeriggio torneranno ad allenarsi.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)