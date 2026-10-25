Su X Giovanni Capuano commenta la maxi richiesta dell'esterno per firmare il rinnovo di contratto
PROVEDEL SI SCALDA MA IL TITOLARE RESTA MARTINEZ. CARLOS-DIMARCO, CONFRONTO CHE FA PAURA
Il rinnovo di Federico Dimarco è uno degli argomenti caldi in casa Inter. Un rinnovo non così scontato, soprattutto per le richieste dell'agente del giocatore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la scadenza dell’attuale intesa sarà allungata in maniera unilaterale dall’Inter, si salterà dal 2027 al 2028 grazie a una clausola in mano alla società. CONTINUA A LEGGERE QUI
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