VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

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Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del futuro societario dell'Inter, a partire dalla linea che seguirà Dario Baccin, nuovo direttore sportivo del club: "Baccin ha seguito in questi anni la nascita e la crescita dell'U23, l'impostazione di puntare su profili giovani l'ha sempre avuta. Ricordo che tanti anni fa fu uno dei primi a individuare Retegui in Argentina, che poi non arrivò all'Inter. A lui è sempre piaciuto andare in Sud America, con l'input di Ausilio. Penso che si seguirà questa scia, che è stata vincente.

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Ausilio? Potrebbe andare in Premier. Non credo sia così avanzata con il Tottenham, ci sono stati dei colloqui durante l'estate. Non escluderei il discorso Liverpool, che ha perso il suo direttore sportivo, andato in Araia Saudita da Simone Inzaghi. Un'esperienza in Premier potrebbe essere probabile".