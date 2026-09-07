Davide Frattesi in estate ha lasciato l’Inter per tornare a Roma, sponda Lazio: queste le parole di Gianluca Di Marzio sul centrocampista.

Alessandro Cosattini
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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Davide Frattesi in estate ha lasciato l’Inter per tornare a Roma, sponda Lazio. Già due gol in campionato per il centrocampista della Nazionale, che stasera affronterà l’Udinese nel posticipo della 3a giornata di Serie A.

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Così Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport ha parlato dell’ex Inter: Frattesi è andato via dall'Inter in estate e si è rivelato l’acquisto di mercato più efficace finora. Aveva bisogno di continuità, è stato subito decisivo, ha spiegato il giornalista.

Frattesi

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