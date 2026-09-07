Davide Frattesi in estate ha lasciato l’Inter per tornare a Roma, sponda Lazio: queste le parole di Gianluca Di Marzio sul centrocampista.
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Davide Frattesi in estate ha lasciato l’Inter per tornare a Roma, sponda Lazio. Già due gol in campionato per il centrocampista della Nazionale, che stasera affronterà l’Udinese nel posticipo della 3a giornata di Serie A.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiCosì Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport ha parlato dell’ex Inter: “Frattesi è andato via dall'Inter in estate e si è rivelato l’acquisto di mercato più efficace finora. Aveva bisogno di continuità, è stato subito decisivo”, ha spiegato il giornalista.
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