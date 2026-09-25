L'ottimo inizio di stagione di Andy Diouf non è passato inosservato in Francia. Il nuovo c.t. dei galletti, Zinedine Zidane, lo ha infatti convocato per le gare di Nations League. L'idea di Zidane è ancora più 'pazza' di quella di Cristian Chivu, il tecnico, infatti, vuole provare Diouf come terzino sinistro in una difesa a quattro.

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"Dopo la pazza idea che è venuta in estate a Chivu, ci si è messo pure Zidane d’autunno. E come si fa a dire di no a uno come Zizou? Lo vuol mettere terzino sinistro? Allora Diouf farà il terzino sinistro. Rischia di esordire con la nazionale maggiore della Francia in un ruolo mai ricoperto in carriera. Chivu di sicuro prenderà appunti, sia che il ragazzo parta dal primo minuto, sia che entri a partita in corso. Se al ragazzo non è venuta una crisi d’identità è solo perché probabilmente ormai ci è abituato: lo vogliono tutti in un ruolo differente, Andy ci si mette e impara", sottolinea Tuttosport.

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"L’adattamento con Chivu come erede della posizione di Dumfries è stato abbastanza rapido. È vero, deve ancora migliorare nelle letture difensive e la partita con la Roma ha messo a nudo alcune carenze sulle quali dovrà lavorare. Ma poi c’è anche l’altra faccia della medaglia, quello che vede un Diouf sorridente sulla carta che i suoi allenatori, di club o nazionale che siano, calano come fosse un asso nella manica - invece è un jolly, o almeno sarebbe più giusto considerarlo così. Chivu osserverà, prenderà appunti e chissà che Diouf non tiri fuori dal cilindro una prestazione che possa valergli pure l’etichetta di “alternativa a Dimarco”. All’allenatore dell’Inter fare una scoperta così non dispiacerebbe".

(Tuttosport)