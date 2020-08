“Inter in vantaggio per Kumbulla? Marash ha grandi qualità. Noi saremo contenti anche di tenerlo anche se riceve tante attenzioni”. Lo dice Tony D’Amico, ds del Verona, ai microfoni di Dazn alla vigilia della sfida contro il Verona. Il club nerazzurro preme infatti per acquistare il talentuoso difensore classe 2000.