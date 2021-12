Dumfries: “Una partita fantastica sia a livello personale che come gruppo. L’Inter può…”

Le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Inter TV

Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Salernitana: "La squadra ha giocato benissimo sia con la palla che senza. Una partita fantastica sia a livello personale come come gruppo. C'era il rischio di sottovalutare questa partita però la squadra è abbastanza esperta e può contare su giocatori con più esperienza che hanno trascinato gli altri. Migliorare? Si può sempre migliorare, a volte in difesa si concede un po' troppo anche se stiamo giocando veramente bene".