Dumfries: “Prestazione eccezionale, giocato come squadra. Ecco le parole che ho imparato”

Prime parole in italiano per Denzel, che ha ricordato ai microfoni di Inter TV la bellissima accoglienza ricevuta ad Appiano Gentile

"E' stata una prestazione eccezionale, stasera. Abbiamo giocato veramente benissimo come squadra. Sono felice per l'assist e per l'esordio. Nelle prime settimane è stato un po' difficile perché non potevo allenarmi con il mio ex club. Accoglienza meravigliosa da parte di tutti e anche da parte dei tifosi. Sto anche imparando un po' di italiano. Conosco alcune parole: uomo, solo, grazie, prego, scivola, scappa. Mi hanno insegnato un po' di parole. Termini tecnici che c'entrano con il calcio. Sentivo di aver bisogno di una gara così, stasera devo ringraziare i miei compagni. Soprattutto Stefan de Vrij che mi sta aiutando ad inserirmi", ha dichiarato Denzel Dumfries ai microfoni di Inter TV.