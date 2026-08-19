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In questo finale di mercato può arrivare una quinta punta agli ordini di Cristian Chivu. È uno scenario emerso nei giorni scorsi da Sky Sport: in caso di addio di Luis Henrique, l'Inter potrebbe cercare un'opzione in più per il reparto avanzato, con caratteristiche diverse da quelle già in rosa.

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Mancini svela: "Ho detto no all'Inter campione d'Italia! Ecco i motivi, al cuore non si comanda" Ecco quanto evidenziato da calciomercato.com sul profilo cercato dai nerazzurri. "L'idea è quella di inserire un quinto attaccante, un jolly dotato di più dribbling e capacità di creare l'uno contro uno.

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Non è detto che sia per forza un 9, potrebbe essere anche un profilo "alla Lookman" cercato un anno fa, o un profilo "alla Nico Paz" leggermente più arretrato sulla trequarti, ma abile a giocare accanto a una punta vera", si legge sul sito. Gli indizi portano dunque a questi due profili: Chivu vuole un giocatore che in rosa non ha, che possa permettere di cambiare anche il piano gara.