Curtis Jones è stato inseguitissimo dall'Inter che nelle ultime ore è riuscita ad accontentare le richieste del Liverpool e a trovare l'accordo per portarlo a Milano. Dalle indiscrezioni alla fine il club nerazzurro arriverà a spendere per il centrocampista circa 35 mln di euro tra parte fissa e bonus. Il sito specializzato in notizie economiche, Calcio e Finanza, parla di 32 mln di euro e 4 di bonus. Mentre con il calciatore c'era già un accordo di massima per un contratto fino al 2031 per 3.5 mn a stagione.

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E allora, cifre alla mano, come impatterà a bilancio l'acquisto del calciatore? Questa è la spiegazione in merito di Calcio e Finanza: "Se le cifre saranno confermate, e lo saranno solamente alla lettura del bilancio che chiuderà il prossimo 30 giugno 2027, la quota di ammortamento per il cartellino dell’inglese, calcolando un contratto di cinque anni fino al 2031, sarà pari a 6.4 milioni. A questi va aggiunto anche lo stipendio, pari a 3,5 milioni netti che al lordo equivalgono a 6,48 milioni. Quindi l’impatto a bilancio dell’operazione che ha portato Jones alla corte dell’Inter inciderà in tutto per 12,48 milioni nella stagione 2026/27", viene spiegato.

(Fonte: Calcio e Finanza)